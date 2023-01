Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Jensen Ackles ha rivelato di aver provato a ottenere il ruolo del protagonista di The Last Of Us, poi assegnato a Pedro Pascal.

La star di Supernatural, recentemente apparsa sul piccolo schermo con The Boys, ha infatti condiviso questo dettaglio della sua carriera a un evento dedicato ai fan delle avventure dei fratelli Winchester.

Jensen Ackles (The Boys, Supernatural) wanted to play Joel in HBO's #TheLastOfUs pic.twitter.com/HxdNwe8NOz — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) December 19, 2022

Nel video Jensen spiega:

Stavo realmente spingendo con forza nel tentativo di ottenere il ruolo di Pedro Pascal in The Last of Us. E non penso di essere mai stato realmente considerato o aver avuto un’occasione di ottenere la parte. Penso fosse fuori dalla mia portata.

Ackles ha però rivelato che lavorerà nel mondo dei videogame e sarà impegnato nelle riprese di alcune scene che verranno utilizzate per un progetto, di cui non ha però condiviso i dettagli.

La serie The Last Of Us è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile su Now anche in italiano.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Comicbook