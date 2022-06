The Last of Us

Dopo le recenti foto dal set, HBO ha ora condiviso un’immagine ufficiale tratta dalla serie The Last Of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Lo scatto mostra Joel ed Ellie mentre si nascondono sotto un tavolo, mentre una presenza minacciosa è alle loro spalle.

Nel videogioco gli esseri umani sono infatti stati infettati da un parassita che li trasforma in una specie di zombie che attacca gli altri esseri vienti. Dopo un periodo di tempo, il cordyceps fungus prende il controllo del loro corpo e devasta i loro volti.

La foto è stata condivisa durante l’evento Summer Game Fest in occasione di un panel a cui hanno partecipato Neil Druckmann, coinvolto come sceneggiatore e produttore della serie, e Troy Baker e Ashley Johnson che hanno dato voce ai protagonisti nel videogame e appariranno sul piccolo schermo con altri ruoli.

Che ne pensate della nuova foto di Joel ed Ellie tratta dalla serie The Last Of Us?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety