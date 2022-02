The Last of Us

I fan didovranno aspettare più a lungo rispetto a quanto potessero aspettarsi: la serie non debutterà nel 2022. A rivelarlo è stato Casey Bloys, responsabile della programmazione originale di HBO, in una nuova intervista rilasciata a

Il responsabile della tv via cavo ha dichiarato:

Le riprese di The Last Of Us sono attualmente in corso in Canada. Non abbiamo ancora annunciato una data di uscita. Ma non è il 2022. Stanno ancora girando a Calgary.

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil.

Le puntate dello show tratto dall’omonimo videogioco dovrebbero seguire gli eventi del primo capitolo della storia e sfruttare alcuni contenuti tratti da The Last Of Us Part II, uscito a giugno 2020. Craig Mazin e Neil Druckmann, autore e creative director del videogame, hanno scritto la sceneggiatura dello show.

Che ne pensate? siete dispiaciuti per il mancato debutto di The Last Of Us nel 2022?

