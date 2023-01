Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Una delle più grandi differenze tra il gioco e la serie tv di The Last of Us è sicuramente l’assenza delle spore, frutto anche delle lamentele di alcuni fan.

In una recente intervista con EW, i creatori della serie tv Craig Mazin e Neil Druckmann non hanno escluso la presenza in futuro delle spore, se l’ambientazione o il momento lo permetterà:

Non penso necessariamente che abbiamo eliminato le spore dall’universo del nostro show. Solo che non ci siamo ancora arrivati. È possibile che possano tornare. Il mio punto è che potremmo avere un piano.

Druckmann ha aggiunto che potrebbero apparire in futuro, e ci sono state conversazioni negli ultimi tempi:

Non erano adatte a quanto è diventata realistica la serie tv. Abbiamo fatto alcune conversazioni di recente. Ho detto: ‘C’è un modo per farle?’ Se un numero sufficiente di persone seguiranno la prima stagione, potremmo riuscire a mostrare le spore.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

