Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel season finale di The Last Of Us si rivela il motivo dell’immunità di Ellie e Neil Druckmann ha ora svelato perché è stato deciso di mostrare quel momento e quando lo ha ideato.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

La puntata si apre con un flashback in cui si vede la madre di Ellie, Anna (Ashley Johnson), mentre sta per partorire in una casa abbandonata. La donna viene morsa e taglia il cordone ombelicale della neonata pochi secondi dopo, abbastanza per dare a Ellie l’immunità, ma non ovviamente a salvarsi.

In un’intervista rilasciata a Empire, Druckmann ha rivelato che l’idea era emersa poco dopo la fine del primo videogioco, pensando alla possibilità di realizzare un cortometraggio animato. Neil ha raccontato:

Ho firmato uno script del momento in cui la madre di Ellie dava alla luce la figlia e di come venisse morsa esattamente in quell’attimo e avesse questa angoscia ‘O mio dio, è ancora legata a me, devo tagliare il cordone ombelicale!’. E poi era alle prese con l’angoscia perché non sapeva se aveva fatto in tempo.

Il progetto è stato poi abbandonato, ma ne ha parlato per caso con Craig Mazin e lui ha voluto inserirlo nella serie:

C’è qualcosa di così fantastico legato al fatto che Ellie fosse nata nella violenza e fosse anche frutto di una tragedia. Dal momento in cui ha respirato per la prima volta ha perso delle persone. Quella è la storia della vita di Ellie.

Che ne pensate? Vi ha convinto la scena in cui si spiega il motivo dell’immunità di Ellie in The Last Of Us?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

