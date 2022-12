The Last of Us

Neil Druckmann ha svelato che era terrorizzato all’idea che venisse realizzato un film di The Last Of Us.

In un’intervista rilasciata a The New Yorker, il creatore della saga ha spiegato che Screen Gems, di proprietà di Sony, aveva ottenuto i diritti per lo sviluppo del lungometraggio e Sam Raimi era coinvolto come regista. Druckmann sperava che il progetto avesse un approccio in stile Non è un paese per vecchi, ma la casa di produzione pensava fosse necessario avvicinarsi all’adattamento con una portata diversa e uno stile vicino a World War Z. Neil, inoltre, temeva che 15 ore di gameplay non potessero essere riassunte in un film di due ore, portando a un risultato deludente e non all’altezza dell’opera originale

La casa di produzione ha però rinunciato ai propri diritti sul videogame e Craig Mazin è stato coinvolto come possibile sceneggiatore. Druckmann ha quindi svelato la sua reazione:

Ho detto: ‘Aspetta, il tizio di Chernobyl? Perché non posso incontrarlo?’

HBO aveva chiesto a Mazin di scrivere qualcosa che lo entusiasmasse e lui era da tempo un grande fan del videogioco, oltre ad aver provato già in precedenza a contattare Druckmann venendo però ignorato, visto che il creatore di The Last of Us ha ammesso che non sapeva chi fosse. Quando i due hanno avuto modo di incontrarsi hanno trascorso ore a parlare dei rispettivi lavori, trovandosi d’accordo sul fatto che la storia dovesse diventare una serie tv e non un film.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è prevista in Italia per il 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su Now.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Che ne pensate? Aveva ragione Neil Druckmann a non volere un film di The Last Of Us?

Fonte: The New Yorker