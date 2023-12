Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Dopo l’arrivo online del primo, attesissimo trailer di GTA 6, il nuovo capitolo della saga videoludica Rockstar in arrivo nel 2025, anche Neil Druckmann, il creatore di The Last of Us nonché showrunner dell’omonima serie TV HBO insieme a Craig Mazin, ha detto la sua sul filmato.

Druckmann ha affidato il suo pensiero a un tweet in cui ha scritto:

Sbalorditivo! Per qualcuno che è cresciuto a Miami… tutto ciò è inquietantemente familiare. 🌴

Jaw-dropping! For someone who grew up in Miami… this feels eerily familiar. 🌴 https://t.co/yl3vuNH783 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 5, 2023

Qua sotto potete vedere o rivedere il trailer di GTA 6:

Vi ricordiamo che le riprese della seconda stagione di The Last of Us partiranno il 12 febbraio 2024.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!