The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 2 di The Last of Us ha svelato che l’Outbreak Day è avvenuto a Giacarta, ma quali sono i motivi? Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio o potreste rischiare degli spoiler.

L’outbreak day accade proprio a Giacarta perché il paese indonesiano è il posto in cui sorge il più grande mulino del mondo. Si tratta infatti della più grande fonte di farina del mondo, e a quanto pare, nella serie tv HBO, l’epidemia si è diffusa proprio grazie alla farina.

Sono infatti alcuni degli impiegati dell’edificio i primi a mostrare i sintomi, proprio all’inizio della puntata. Da lì, l’epidemia si è facilmente diffusa, nonostante i bombardamenti mirati nelle diverse città.

Nella realtà, il mulino produce circa 4 milioni di tonnellate di farina ogni anno (dal 2019), con una capacità di circa 11650 tonnellate.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now. Il primo episodio in italiano debutterà questa sera, sempre su Now e Sky.

