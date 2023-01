Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Pedro Pascal ha ragionato sul personaggio di Joel, il protagonista di The Last of Us, e sui suoi legami all’interno del primo episodio.

In un lungo articolo sul PlayStation Blog dedicato al primo episodio, Pedro Pascal ha svelato che secondo lui Joel è morto quando ha perso Sarah, e da lì è semplicemente un involucro vuoto:

La perdita di Joel è, credo, il fulcro della sua esistenza come personaggio perché penso che muoia con sua figlia e, per come la vede lui, rimanere in vita è davvero qualcosa che lo rende vuoto. E non penso che si veda, il che lo rende capace di cose davvero oscure perché non credo che si veda più come essere umano. Non senza la luce dell’amore di sua figlia, o significare qualcosa per qualcuno. Potrei davvero relazionarmi con questo uomo che non ha davvero voglia di festeggiare il proprio compleanno, e l’idea che il suo intero mondo è piccolo. Sono sua figlia e suo fratello, e non sappiamo davvero nient’altro al di fuori di questa piccola famiglia che è tutto per lui fino a quando il mondo in generale non inizia a sgretolarsi completamente.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now.

Cosa pensate delle parole di Pedro Pascal su Joel di The Last Of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda

Fonte: PS Blog