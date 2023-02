Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Sono stati pubblicati i dati ufficiali degli ascolti della premiere di The Last of Us, destinata a segnare nuovi record per i prodotti HBO e HBO Max.

Variety ha pubblicato il report completo di Nielsen relativo alla settimana dal 9 al 15 gennaio, la notte in cui The Last of Us ha debuttato.

In sole tre ore, la premiere della serie tv è stata vista per 223 milioni di minuti, non classificandosi nella Top 10 della settimana. Il decimo posto, The Recruit di Netflix, è stato visto per 295 milioni di minuti, ma nell’intera settimana. Il primo episodio della serie tv HBO è solamente 100 milioni di minuti sotto la premiere di House of Dragon (considerando lo stesso lasso di tempo di tre ore).

Con molta probabilità, nei risultati di settimana prossima, The Last of Us sarà sicuramente in Top 10, vista la crescita di ascolti costante degli episodi successivi.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: Comic Book