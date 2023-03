Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Gli Oscar 2023, andati in onda in contemporanea su ABC, non hanno causato problemi a The Last Of Us: il season finale ha infatti raggiunto quota 8.2 milioni di spettatori.

L’ultima puntata della prima stagione della serie tratta dal videogioco non ha infatti subito alcun tipo di spostamento nella programmazione, a differenza di quanto accaduto in occasione del Super Bowl che avrebbe potuto far diminuire le visualizzazioni di The Last Of Us.

Secondo i dati di HBO sono stati 8,2 milioni gli spettatori che hanno scelto di vedere su HBO e HBO Max l’ultima puntata della prima stagione della serie.

I primi sei episodi hanno ottenuto una media di 30,4 milioni di spettatori, con il primo che sta avvicinandosi a 40 milioni negli Stati Uniti.

La serie tratta dal videogioco è inoltre diventata la più vista di sempre nella storia di HBO Max in Europa e America Latina.

Le visualizzazioni delle puntate sono aumentate progressivamente di settimana in settimana, come dimostrano i dati diffusi da HBO. Il primo episodi ha infatti ottenuto 4,7 milioni di spettatori, il secondo 5,7 milioni, il terzo è salito a 6,4 milioni, il quinto è stato diffuso in anticipo per evitare la concorrenza del Super Bowl e ha registrato 11,6 milioni di spettatori dal 10 al 12 febbraio. Le rilevazioni della sesta puntata parlano poi di 7,8 milioni di spettatori, mentre la settimana successiva c’è stato un lievo calo fermandosi a 7,7 milioni. Le ultime due puntate sono poi arrivate rispettivamente a 8,1 e 8,2 milioni di spettatori.

Che ne pensate degli ascolti del season finale della serie? Vi aspettavate 8,2 milioni di spettatori sintonizzati sull’episodio di The Last of Us?

Fonte: ComicBook