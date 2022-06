Le riprese di The Last of Us sono ufficialmente terminate! L’attesissima serie HBO, che vede Pedro Pascal nel ruolo di Joel Miller e Bella Ramsey in quello di Ellie Williams, è basata sull’omonimo videogioco ambientato in un mondo post-apocalittico. Ellie e la sua capacità di essere apparentemente immune ai morsi dei “clickers” potrebbero essere l’unica ancora di salvezza per lei e Joel. Dopo aver appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo, ora, The Last of Us è pronto per conquistare il pubblico delle serie tv.

Craig Mazin, che ha scritto la serie ed è noto per Chernobyl sempre della HBO, ha condiviso su Twitter la notizia relativa alla conclusione delle riprese della serie. Ramsey ha risposto con una gif del videogioco in cui il suo personaggio dice “Pffft, non sono nemmeno stanca!”. Anche Pascal ha retwittato il tweet di Mazin, confermando ulteriormente che Mazin stava parlando della serie. Ora la domanda è: quando avremo il primo teaser trailer?

Della serie HBO sono state diffuse due immagini. Una ritrae Ramsey e Pascal di spalle mentre guardando un campo (potete vedere l’immagine qui sotto). Poi, al Summer Game Fest 2022, è stata mostrata un’altra immagine (che vedete in alto in evidenza) della serie con Joel ed Ellie mentre si nascondono da un clicker.

L’uscita di The Last of Us è prevista per il 2023. Potete dare un’occhiata al tweet di Mazin qui sotto:

That’s a wrap!!!!!!! — Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2022

Che cosa vi aspettate dall’adattamento televisivo di The Last of Us? Ditecelo nei commenti.