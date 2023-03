Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

La prima stagione di The Last Of Us si è conclusa da pochi giorni ottenendo ascolti record e ottime recensioni, tuttavia non tutti gli spettatori e i critici sono rimasti conquistati dall’adattamento del videogioco, condividendo i motivi del proprio disappunto su siti come Reddit.

Collider ha ora indagato sulle critiche avanzate nei confronti dello show, elencandole online.

Tra i cambiamenti effettuati rispetto al videogioco, i fan non hanno particolarmente apprezzato l’uscita di scena di Tess, interpretata da Anna Torv, a causa del “bacio” mortale ricevuto da uno degli infetti. Uno degli utenti di Reddit ha sottolineato di aver capito che quel momento voleva trasmettere un messaggio, ma di essere rimasto fin troppo confuso dalla sequenza.

Il terzo episodio dedicato alla storia di Bill e Frank sembra aver convinto quasi tutti, tuttavia alcune persone sono rimaste deluse perché nello show non c’è alcuna interazione tra Ellie e la coppia. Tra le lamentele anche quelle legate all’assenza della scena al liceo e il poco spazio dato alle trappole di Bill.

Su Reddit si sostiene poi che le nove puntate abbiano avuto un ritmo troppo veloce, dando ad alcuni eventi uno spazio limitato. L’utente jonnybear1984, invece, sostiene che alcune parti del dialogo, soprattutto quando si tratta di elementi presi dal gioco, non abbiano avuto il giusto impatto.

A non entusiasmare è poi stata la versione di Kathleen interpretata da Melanie Lynskey. Il personaggio, secondo gli utenti Lunasera e Knockknockorkorange, non sarebbe riuscito a creare un legame emotivo con gli spettatori e la sua voglia di vendetta per quanto accaduto al fratello Henry è sembrata sopra le righe, anche se più di un fan della serie ha provato a ribattere ricordando che il personaggio deve essere posto in contrasto con Joel, mostrando cosa potrebbe accadere se ci si lascia controllare dalla propria voglia di vendetta.

Un po’ a sorpresa, gli utenti di Reddit si sono lamentati anche per la mancanza di violenza, sostenendo che “il gioco è violento e quell’elemento è una parte importante della storia e del mondo in cui vivono i protagonisti”. L’adattamento, secondo alcuni spettatori, si sarebbe limitato eccessivamente nel dare spazio agli aspetti più brutali del racconto.

Alcuni fan del videogioco hanno poi condiviso il proprio dispiacere nel notare l’assenza sugli schermi di Ish, personaggio che nel videogioco non viene mai mostrato, ma di cui si conosce la storia grazie ai biglietti che Joel ritrova mentre si trova in Kansas. Ish si scopre così essere un uomo che ha guidato un piccolo gruppo di sopravvissuti nelle fognature e che ha salvato una donna e alcuni bambini dopo un attacco compiuto dagli infetti ai danni della sua comunità. Tra i commenti c’è però chi ricorda che molti giocatori non sono nemmeno a conoscenza della storia di Ish e che, essendo ancora vivo nel videogioco, il personaggio potrebbe apparire nella seconda stagione.

Oltre alla violenza, altri giocatori sostengono che l’adattamento per il piccolo schermo abbia poche scene d’azione, mancando all’appello alcuni momenti come la fuga di Ellie e Joel dall’università. Come ricorda Collider, tuttavia, il tempo a disposizione era forse limitato e sembra si sia preferito mostrare una versione più realistica di Joel, in linea con la sua età e la sua esperienza, non mostrandolo quindi impegnato in sequenze troppo elaborate.

Un altro motivo alle base delle lamentele nei confronti della serie sembra essere la minor sensazione di pericolo rispetto al videogioco. L’utente Blazefresh ha infatti dichiarato che lo show non porta in scena pericoli all’altezza di quelli proposti dal videogioco, diminuendo così il senso di ansia e minaccia che contraddistingue la storia dei protagonisti.

Più di uno spettatore si è invece lamentato su Reddit della presenza limitata degli zombie nelle nove puntate della prima stagione. Secondo alcuni utenti di Reddit, in alcuni episodi, “non sembra nemmeno che esistano gli infetti”. Questa assenza penalizzerebbe la serie, non rispecchiando il senso di pericolo e angoscia che contraddistingue il videogioco.

Che ne pensate dei motivi che hanno portato gli utenti di Reddit a non apprezzare l’adattamento del videogioco The Last Of Us? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Collider