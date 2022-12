Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Neil Druckmann ha dichiarato che la serie tv di The Last of Us, in arrivo a gennaio, sarà meno violenta rispetto al videogioco.

In una recente intervista con SFX magazine, Druckmann ha spiegato perché hanno ridotto la violenza a schermo rispetto al videogioco:

Abbiamo bisogno di una certa quantità di azione, o violenza, in modo che il pubblico si possa connettere con Joel e entrare nel flusso di quel che succede. Quindi ti senti davvero connesso con questo avatar sullo schermo e stai vedendo il mondo attraverso i suoi occhi. Ma questo non esiste in un mezzo passivo come una serie tv. Una delle cose che mi è piaciuto sentire dal co-creatore Craig Mazin e da HBO, è quando mi dissero: “Eliminiamo tutta la violenza tranne l’essenziale”. Ciò ha permesso alla violenza di avere un impatto ancora maggiore rispetto al gioco, perché quando continui a mostrare la minaccia e vedi la reazione delle persone alla stessa, questa la rende più spaventosa. E quando riveliamo gli infetti e i Clicker, puoi vedere cosa ha sconfitto l’umanità e perché tutti sono così spaventati.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è prevista per il 16 gennaio 2023 su Now.

