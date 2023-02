Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di The Last of Us è disponibile da oggi su Now e contiene un oggetto di scena ispirato a Watchmen. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura onde evitare spoiler.

La frase del fumetto “Endure and Survive” (Resistere e Sopravvivere) che dà anche il titolo all’episodio, è stata ispirata da Watchmen, la graphic novel di Alan Moore. Lo ha svelato lo showrunner Craig Mazin, durante il podcast ufficiale della serie tv:

L’intera idea di questo fumetto è stata molto ispirata da Watchmen. C’è un fumetto all’interno della storia che riflette ciò che sta accadendo nel mondo. Quindi volevamo fare qualcosa di simile dove c’era, tipo, questo fumetto di fantascienza che parla degli stessi temi, delle relazioni e dell’amore, e tutto questo. E ho pensato “L’eroe principale dovrebbe avere un motto. Cosa potrebbe essere una specie di motto di cattivo gusto? Ok, il nostro gioco riguarda la sopravvivenza.” E poi sono andato su thesaurus.com, ho digitato ‘sopravvivenza’ ed è uscito ‘resistere’, e ho avuto l’illuminazione: ” Resistere e Sopravvivere! Eccolo!’ È molto significativo ma ovviamente ha anche una grande risonanza coi temi dello show.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

