The Mandalorian 3: Grogu in un concept art inedito

Empire, in attesa dell’arrivo a marzo della stagione 3 di The Mandalorian, ha condiviso un nuovo concept art con protagonista Grogu.

L’immagine, realizzata per gli episodi inediti della serie targata Disney+, mostra il simpatico personaggio mentre insegue delle strane creaturre dall’aspetto simile a dei granchi e che sembrano una roccia. Grogu sembra intenzionato ad afferrarne una e provare a mangiarla.

In modi graduali, sta crescendo come personaggio e nella sua partnership con Mando. Mentre questo rapporto cresce, Grogu deve diventare più centrale nelle cose che stanno accadendo. Ora è fermamente accanto a Mando in ogni avventura.