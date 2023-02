The Mandalorian: quando indossa il casco Pedro Pascal non vede nulla

Pedro Pascal ha raccontato la sua esperienza con il casco di Din Djarin in The Mandalorian.

Nel corso della Stagione 1, Stagione 2, in The Book Of Boba Fett e ora nella Stagione 3, l’armatura di Mando ha subito tutti i tipi di aggiornamenti sia sullo schermo che sul set, ma il problema col casco è rimasto:

È come indossare un guanto dalla testa ai piedi con dei pesi sopra. È ironico che tu non riesca a vedere nessuna delle mie espressioni facciali perché ti fa immediatamente sembrare il personaggio reale, ma non si vede nulla!

Hanno continuato a rifinire il casco e renderlo più confortevole, ma è come essere ciechi. Il tuo respiro annebbia completamente la stretta fessura attraverso la quale dovresti poter vedere. Non c’è visione periferica. Se c’è un buco, ci cadrò dentro. Tuttavia, è il modo ideale per incanalare la potenza e il mistero di uno degli eroi più cool di Star Wars. Quando lo indossi, ti senti immediatamente potente, protetto, pericoloso e in grado di difendere chiunque.