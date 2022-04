The Mandalorian

Non c’è ancora una data o una finestra di lancio per l’uscita delladi, ma Giancarlo Esposito sembra essere sicuro di quando potremo rivedere Din Djarin e Grogu su Disney+.

Durante una recente intervista per promuovere la sesta e ultima stagione di Better Call Saul, l’interprete di Moff Gideon ha dichiarato che la stagione 3 di The Mandalorian potrebbe uscire durante quest’estate:

Arriverà presto. Ho da fare ancora un paio di cose per quella stagione, dei ritocchi finali su quello che farò, ma credo arriverà durante l’estate. Non c’è ancora una data, ma arriverà presto.

Ovviamente, prima di festeggiare, dovremo aspettare un annuncio ufficiale da parte di Disney, che potrebbe arrivare durante la Star Wars Celebration del prossimo 28 maggio. Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book