The Mandalorian: nella stagione 3 non appariranno i personaggi di Skeleton Crew

Jon Favreau ha confermato che i protagonisti della serie Skeleton Crew non appariranno nella stagione 3 di The Mandalorian. Le storie portate sugli schermi di Disney+ sono ambientate durante le stesse linee temporali, tuttavia per ora non sembra essere previsti crossover.

Il progetto con star Jude Law non sarà infatti legato alla serie con star Pedro Pascal, a differenza di quanto accaduto con The Book of Boba Fett e Ahsoka.

Faavreau, intervistato da Variety, ha spiegato:

Ogni narratore porta la propria personalità alla serie. I gruppi che stanno lavorando a Skeleton Crew sono guidati da Jon Watts, con cui ho collaborato in occasione di tutti i film di Spider-Man. Questo è stato un periodo realmente divertente e i grandiosi filmmaker con cui sta collaborando hanno portato le proprie prospettive.

Jon Favreau, alcuni mesi fa, aveva invece accennato alla possibilità che le due serie avessero dei punti di contatto. Il produttore aveva spiegato che il mondo di Star Wars stava espandendosi e ora era possibile scrivere la nuova stagione di The Mandalorian tenendo conto dei nuovi personaggi, delle location inedite e delle creature ideate per Skeleton Crew.

Jon Watts è alla guida della serie che mostrerà dei giovani vivere un’avventura nello spazio, ispirata ai film cult prodotti dalla Amblin, ma per ora non sono stati diffusi molti dettagli sulla trama.

Il filmmaker aveva spiegato:

Si tratta di una storia su un gruppo di ragazzi, di circa 10 anni, provenienti da un piccolo pianeta e che si perdono nella galassia di Star Wars. E la storia è sul loro percorso mentre cercano di trovare la loro strada verso casa… Ci piaceva l’idea di usare i ragazzi per dare una prospettiva diversa e mostrare la galassia da uno sguardo differente.

La produttrice Kathleen Kennedy aveva descritto il progetto come un racconto in stile I Goonies ambientato nella saga di Star Wars.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che nella stagione 3 di The Mandalorian non appariranno i personaggi di Skeleton Crew?

Potete trovare tutte le informaazioni e le notizie su The Mandalorian nella nostra scheda.

Fonte: Variety