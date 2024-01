Nel tardo pomeriggio di ieri, grazie all’aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale di Star Wars, abbiamo scoperto che le avventure di The Mandalorian arriveranno anche sul grande schermo con un film dedicato a Grogu e al Mandaloriano che entrerà in produzione nel corso del 2024 per la regia di Jon Favreau (ECCO I DETTAGLI).

Una notizia che sembrava confermare il rumour di qualche settimana fa secondo cui gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori avevano portato Jon Favreau e Dave Filoni a ripensare la quarta stagione di The Mandalorian trasformandola in un film.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Deadline, non sarà così. Il film di Mando e Grogu non precluderà l’arrivo in streaming su Disney+ di The Mandalorian 4 che anzi, stando all’autorevole testata, sarebbe già in fase di sviluppo.

Chiaramente restiamo in attesa di notizie ufficiali da parte della Lucasfilm.

Qua sotto potete vedere la nostra intervista con Jon Favreau realizzata al junket virtuale di The Mandalorian per la terza stagione:

