Amy Sedaris ha fatto parte del cast della serie The Mandalorian, tuttavia non ha ancora saputo se sarà coinvolta in futuro nell’universo di Star Wars.

L’attrice ha raccontato a ComicBook.com che, per ora, non è coinvolta in altri progetti prodotti per Disney+:

Prima della quarta stagione? Non lo so. Non penso. Non che io sappia.

Amy ha aggiunto:

No, non ho sentito nulla. E sapete cosa? Hanno tenuto le bocche chiuse. Alle volte ricevi una telefonata che ti chiedono di arrivare sul set in due settimane, che è last minute. Non puoi mai sapere. Ma stanno sempre lavorando a qualcosa, da una parte o dall’altra, come uno spinoff o qualcosa di cui non so nemmeno niente. Non sapevo che Jack Black e Lizzo avessero recitato nell’ultima stagione di Mandalorian. Sono piuttosto riservati.

Che ne pensate? Cosa sperate ci sia nel futuro di Amy Sedaris nell’universo di Star Wars?

Potete rimanere aggiornati sulla serie The Mandalorian grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili