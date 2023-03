The Mandalorian: Jon Favreau spera di realizzare la stagione 5

La serie The Mandalorian, almeno in base alle speranze dello showrunner Jon Favreau, potrebbe proseguire fino alla stagione 5.

Il creatore del progetto ambientato nell’universo di Star Wars ha infatti risposto a una domanda di Film Stories sul futuro delle avventure del protagonista e di Grogu:

Oltre la quarta stagione? Sì… Spero di sì! Lo spero davvero. Amo realmente la dinamica esistente tra questi due personaggi che, in teoria, non invecchia. Penso ci sia molta energia potenziale in quel legame, specialmente perché il bambino non è più un bambino e inizia a crescere, ma accade così lentamente che potremmo proseguire, speriamo, per un po’.