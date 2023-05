Robert Rodriguez, intervistato da Total Film, è tornato a parlare dell’esperienza di lavorare alla serie The Mandalorian.

Il filmmaker ha ricordato:

Robert ha aggiunto:

Sembra di essere un ragazzino, ma la magia non sparisce. Anche se sai come viene realizzato, vedi i pupazzi e i fili, ma ti sorprende lo stesso.

Il regista ha poi sottolineato l’importanza della saga:

Hanno così tanti artisti che hanno lavorato ai film originali di Star Wars e quindi non si perde quell’aspetto. Si potrebbe camminare su un set e avere l’impressione di essere realmente lì. Non lo scambierei per niente altro al mondo: è stato super divertente, super eccitante.