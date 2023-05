The Mandalorian

Jack Black ha pubblicato un video dedicato a The Mandalorian, simile ai suoi video parodia dei supereroi.

Nel video, che potete vedere qui sotto, l’attore indossa l’elmo di Din Djarin e spicca il volo con il jetpack, scontrandosi con tre Stormtrooper e avendo la meglio. Chissà se anche per Star Wars ne farà una serie, come accaduto per gli Avengers.

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Fonte: Instagram

