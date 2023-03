Star Wars: per Dave Filoni trasportare i personaggi delle serie animate in live action non è una priorità

Dave Filoni ha spiegato come sceglie quali personaggi trasportare dalle serie tv animate di Star Wars agli show live action.

Lo showrunner e regista, ha negli scorsi anni fatto debuttare in versione live action diversi dei suoi eroi, tra cui Ahsoka (interpretata da Rosario Dawson), Cad Bane e Bo-Katan (Kathee Sackhoff). Tuttavia, Filoni ha recentemente rivelato a The Wrap che trasportare personaggi animati in live-action non è la sua priorità, bensì c’è un criterio dietro le scelte:

Ci penso molto raramente. So che la gente pensa che sia il contrario, il che è affascinante, ma penso che ci siano due modi per vedere il tutto, ovvero che, sì, erano personaggi animati, ma per me sono solo personaggi. E ora sono qui a lavorare in live-action, mi trovo a mio agio con quei personaggi, li conosco, mi piacciono e mi piace vederli in giro.

Ma sono personaggi che cambiano anche quando si trovano improvvisamente in un tipo di media diverso. Katee Sackhoff mi ha raccontato la differenza tra interpretare Bo Katan come doppiatrice rispetto a interpretarla fisicamente ed essere presente sul set- è un’atmosfera diversa. Sono sempre cauto. E Jon Favreau e io parliamo di chi vogliamo negli show. Cerco di farlo quando ha più senso. Quando avevamo bisogno di un pistolero contro cui mettere alcuni dei nostri personaggi in Book of Boba Fett, è venuto fuori il nome di Cad Bane. Guardandolo, la prima cosa a cui ho pensato fosse: ‘Beh, come possiamo farlo e renderlo credibile?Il personaggio è così magro e scarno in The Clone Wars. E se non lo facciamo, è tutto in CG? Come lo rappresenteremo? Se non pensiamo di poterlo fare in modo efficace, allora non dovremmo farlo.

Alla fine, sono molto contento dei personaggi che hanno fatto il salto dall’animazione al live action. Potrebbero essercene o meno altri in “Ahsoka”. Se ciò ti rende entusiasta si, potrebbero essercene altri. Quando avranno senso almeno, d’altronde l’ho scritta io.