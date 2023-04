Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 di The Mandalorian è disponibile da questa mattina su Disney+ e Bo-Katan rivela finalmente il modo in cui Moff Gideon ha ottenuto la Dark Saber nella prima stagione. Ovviamente se non avete visto ancora l’episodio non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

Dopo essersi riuniti con alcun idei sopravvissuti dei Nite Owl, Bo-Katan approfitta dell’occasione per raccontare come è andata davvero dopo la Notte delle Mille Lacrime. La donna, vedendo il proprio popolo cadere, ha deciso di arrendersi a Moff Gideon, dandogli la Dark Saber che tanto bramava in cambio della vita dei superstiti. Gideon però le ha mentito e una volta messe le mani sulla spada, la tradì e proseguì con la purga di Mandalore.

Ecco dunque svelato il motivo per cui, nella prima stagione di The Mandalorian, Moff Gideon ha tr ale mani la Dark Saber.

