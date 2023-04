La recensione dell’ottavo e ultimo episodio della terza stagione di The Mandalorian, intitolato Capitolo 24: Il ritorno, disponibile su Disney+

Il terzo ciclo di storie di The Mandalorian giunge al termine con l’episodio finale, Il Ritorno: un episodio ricco di azione e di scene mirabolanti che non lesina sul fronte dei combattimenti e dei momenti epici. Porta anche molte delle trame che si sono dipanate nel corso delle stagioni precedenti a una conclusione, al punto che potrebbe benissimo fungere da conclusione di tutta la serie, se (ipotesi poco probabile) ai piani alti di Lucasfilm e Disney dovessero decidere di porre fine alle avventure di Din Djarin e Grogu. È l’occasione per esaminare più in dettaglio non solo l’episodio finale, ma anche l’intera stagione, che pur continuando a offrirci intrattenimento di altissima qualità ha mostrato qua e là qualche crepa che la distinguono dai due cicli precedenti.

Classic Star Wars

Iniziando dalle note positive, va subito detto che l’...