The Midnight Club entra nel Guinness dei Primati con un “terrificante” record

The Midnight Club

The Midnight Club è entrato nel Guinness dei Primati stabilendo un originale record confermato durante il New York Comic-Con 2022: il maggior numero di jump scare mai proposti in un unico episodio di una serie televisiva, arrivando a quota 21 nella première.

Il certificato che ufficializza il primato è stato consegnato a Mike Flanagan che ha dichiarato ai giornalisti:

Questo, per me, è molto importante perché odio i jump scare e penso siano la cosa peggiore. Per tutta la mia carriera le persone mi hanno detto di inserirne di più e di farli più veloci!

Il suo collaboratore della casa di produzione Intrepid Pictures, Trevor Macy, ha aggiunto:

C’è un meme sulla questione, specialmente quando si tratta di film ‘Inserisci più jump scare nel primo atto, non funziona!’

Flanagan ha ribadito:

E li odio perché penso sia davvero facile camminare dietro qualcuno o rompere le cose.

Il regista e produttore ha raccontato come si è arrivati a stabilire il record:

Ci stavano arrivando questi appunti che dicevano ‘è arrivato il momento di realizzare jump scare’. Quindi ho pensato che li avremmo fatti tutti insieme e, se li avessimo realizzati nel modo giusto, un jump scare sarebbe diventato privo di significato per il resto della serie e l’avremmo distrutto e ucciso, finalmente, fino a quando sarebbe morto. Ma non è accaduto. Hanno detto ‘Grandioso! Mettetene di più!’.

Mike ha scherzato dichiarando che vuole assicurarsi di poter usare in modo positivo il suo nuovo record:

Ora ho il mio nome nel Guinness dei Primati per il maggior numero di jump scare, il che vuol dire che la prossima volta che ricevo un appunto simile posso dire ‘Essendo l’attuale detentore del record di jump scare, posso dirvi che non penso ci sia il bisogno di inserirne uno qui’. E quella è la mia intera strategia.

Il regista ha quindi concluso:

Girare un jump scare è ridicolo, perché fuori dall’inquadratura ci sono semplicemente tutti che stanno aspettando di doverlo realizzare. Abbiamo avuto quel tipo di divertimento che non ho mai al lavoro.

Che ne pensate del record stabilito da The Midnight Club? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety