The Midnight Club: Mike Flanagan fornisce alcune anticipazioni sulla serie Netflix

Il 7 ottobre arriverà su Netflix la serie The Midnight Club, basata sui libri di Christopher Pike e ideata da Mike Flanagan. Al centro della trama c’è un gruppo di teenager ricoverati in una struttura che accoglie giovani malati terminali. I ragazzi formano un gruppo che si ritrova di notte per raccontarsi storie spaventose e fanno un patto: chi tra di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba.

Dopo Hill House, Bly Manor e Midnight Mass, il regista si rivolge per la prima volta anche a un pubblico più giovane, ma questo non attenuerà la componente horror tipica dei suoi lavori. “Una delle cose più importanti che abbiamo pensato è che gli spettatori più giovani fossero in grado di gestire gli spaventi“, ha dichiarato Flanagan a Empire. A venir meno sarà invece quella più “riflessiva”. “Non sottoporrei uno spettatore di The Midnight Club a un monologo di otto minuti“, aggiunge.

The Midnight Club non sarà dunque una storia per bambini, in linea con il testo di Pike:

Il suo lavoro è stato estremamente formativo per me. Scriveva cose piuttosto avanzate per i lettori più giovani, e non era affatto raro che i suoi personaggi adolescenti morissero, in modo piuttosto scioccante. I suoi libri erano pieni di cose che trovavo davvero eccitanti, emozionanti e oscure. Così sono diventato un po’ dipendente da questi.

Per l’occasione, Empire ha anche pubblicato una nuova foto della serie, che potete vedere di seguito:

FONTE: Empire