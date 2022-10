The Midnight Club: Mike Flanagan svela che l’eventuale stagione 2 risponderebbe a molte domande

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Mike Flanagan ha commentato il finale di The Midnight Club, accennando alla possibilità che venga realizzata una stagione 2.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete completato la visione delle puntate e non volete anticipazioni!

Il regista e produttore ha raccontato:

Probabilmente non sapremo più o meno per un altro mese cosa vuole fare Netflix, ma questo progetto è stato ideato per continuare. Christopher Pike ha 80 libri, quindi abbiamo molto materiale incredibile a cui attingere.

Flanagan ha aggiunto:

Non abbiamo risposto ad alcune delle domande più grandi della stagione. Queste domande esistono, ma sono destinate alla prossima stagione. Se non ce ne sarà un’altra le metteremo su Twitter e, così, potremo almeno parlarne.

Tra i punti rimasti in sospeso c’è la situazione di salute della Dottoressa Stanton e il suo possibile legame con la setta Paragon. Le puntate inedite dovrebbero inoltre rivelare cosa sta accadendo a Shasta e il motivo per cui i proprietari dell’edificio, Stanley e Vera Freelan, stanno tormentando i corridoi di Brightcliffe.

Mike Flanagan ha poi sottolineato:

Rispetto ai libri abbiamo a nostro favore il fatto che se perdiamo i nostri membri del cast, ne avremo di nuovi ed, eventualmente, Ilonka potrà fare dell’orientamento ai ragazzi. Quel ciclo è qualcosa che i libri non potevano fare e noi sì.

Il produttore ha sottolineato parlando del finale della stagione:

Ho sempre voluto concludere in modo un po’ più speranzoso rispetto al materiale originale che è molto pesante e questo ha molto da dire sulla natura ciclica della vita e della morte. E posso rivelarvi un easter egg realmente divertente: avete incontrato la Morte nello show. La personificazione della Morte è apparsa nella serie, ma non è quello che pensate.

Flanagan ha ribadito:

Il libro è triste per il fatto che il club muoia, ma l’epilogo del romanzo è meraviglioso. Se non avete letto The Midnight Club, l’epilogo del libro per noi è davvero importante. Ciò molto che si può dire in proposito.

Che ne pensate della possibilità che venga realizzata una stagione 2 di The Midnight Club? Lasciate un commento!

