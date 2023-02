Dopo The Good Place, Mike Schur si riunirà a Ted Danson per The Mole Agent, una nuova comedy basata sull’omonimo documentario del 2020.

Il progetto è basato sul documentario cileno del 2020 The Mole Agent ed è prodotto dallo studio di lunga data di Schur, la Universal Television. La serie è stata messa sul mercato e al momento sta cercando un’emittente tra Netflix, Apple TV+, Prime Video e HBO/Max.

Scritto da Schur, lo show avrà come protagonista Danson nei panni di un assistente di un investigatore privato che andrà sotto copertura in una casa di cura. Schur e Denson saranno anche i produttori esecutivi con David Miner e Morgan Sackett di 3 Arts.

L’omonimo documentario, diretto da Maite Alberdi, è stato proiettato al Sundance Film Festival 2020 e ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior documentario.

The Good Place è andato in onda per quattro stagioni fino al 2020 e raccontava la storia di quattro amici che si trovano nell’aldilà e affrontano molti ostacoli e situazioni divertenti per trovare la pace.

Nel cast oltre a Ted Danson c’erano anche Kristen Bell, Jameela Jamil, William Jackson Harper, Manny Jacinto e D’Arcy Carden.

Fonte: Deadline