The Moon Represents My Heart: Gemma Chan star della miniserie prodotta da Shawn Levy

Il romanzo a tinte sovrannaturali The Moon Represents My Heart scritto da Pim Wangtechawat, al suo esordio nel mondo della letteratura, diventerà una miniserie Netflix con star Gemma Chan e prodotta da Shawn Levy.

Al centro della trama c’è una famiglia britannica-cinese che ha la capacità segreta di viaggiare nel tempo. Dopo che i loro genitori scompaiono, il figlio e la figlia vanno alla ricerca della coppia nelle varie dimensioni temporali mentre diventano adulti.

Il libro verrà pubblicato nella primavera 2023 da One World Publications nel Regno Unito e in Italia grazie a Keller Editore.

Nel team di 21 Laps che si occuperà del progetto ci sarà anche Emily Morris che ha ottenuto i diritti del libro e tra i produttori ci saranno anche Morris, Levy e Chan.

Il regista e produttore Shawn Levy ha stretto, tramite la sua casa di produzione, un accordo con Netflix che prevede la realizzazione di nuovi progetti destinati alla piattaforma di streaming.

Fonte: The Hollywood Reporter