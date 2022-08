The Morning Show

Nella stagione 3 di The Morning Show reciterà anche l’attore Jon Hamm e la protagonista Reese Witherspoon ha rivelato nuovi dettagli del personaggio che è stato affidato alla star di Mad Men.

L’attrice e produttrice ha così raccontato:

Ho ricevuto molte telefonate dai miei amici quando hanno annunciato Jon Hamm, è il più grande. E si tratta di una parte così buona. Si avrà l’intero Hamm. Aspettate, non suonava nel modo giusto.

Reese ha aggiunto:

Si tratta di un personaggio davvero complesso. Paul è una magnate dei media e tiene testa a Billy Crudup, che penso sia la parte più divertente perché Billy può dominare una scena come non ho mai visto fare a nessuno, e Hamm arriva e gli conferisce grande valore. Si tratta di Alien vs Predator.

La serie, che vede come protagonista anche Jennifer Aniston, racconta la storia di chi lavora per realizzare uno show televisivo di informazione in onda la mattina.

Nel cast ci sono anche Julianna Margulies, Marica Gay Harden.

Alla fine della seconda stagione il rapporto tra Cory e Bradley cambiava dopo una dichiarazione inaspettata. Witherspoon ha svelato che la terza stagione sarà, per quanto riguarda questa questione, molto interessante:

Penso che hanno una certa fiducia. Penso che potrebbero essere accadute delle cose. Non lo so quasi, chiedo sempre alla sceneggiatrice ‘Tra di loro è accaduto qualcosa?’, e lei risponde ‘Hmmm qualcosa potrebbe essere accaduto’. La terza stagione sarà realmente interessante.

Nella seconda stagione si è inoltre affrontato la tematica della cancel culture e Witherspoon ha aggiunto:

Alla fine di questa stagione praticamente chiunque è stato cancellato. Quindi c’è stata una vera moratoria, ‘Puoi cancellare un umano? Siamo semplicemente tutti umani’. C’è stata quella scena grandiosa con Marcia Gay in cui dicevo ‘Penso che se le persone si assumessero la responsabilità di quello che hanno fatto si debba concedere loro un po’ di grazia. Dobbiamo iniziare a essere più gentili a vicenda, capite? Invece che liberarci degli esseri umani categoricamente perché sono fallibili’.

Cosa vi aspettate dal personaggio di Jon Hamm nella stagione 3 di The Morning Show? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline