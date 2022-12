CBS ha ordinato la produzione di The Never Game, una nuova serie con protagonista Justin Hartley che debutterà nella stagione 2023-2024 sugli schermi americani.

L’attore, dopo il successo di This Is Us, era già stato indicato come uno degli interpreti di The Company You Keep, progetto targato ABC che vede tra le sue star anche Milo Ventimiglia.

The Never Game mostrerà Hartley nella parte di Colter Shaw, un solitario survivalista che vaga per la nazione per incassare le ricompense, usando il suo talento nelle indagini e nel seguire indizi, aiutando così i cittadini e le forze dell’ordine a risolvere vari misteri. Colter, inoltre, fa i conti con una famiglia divisa.

Nel cast ci sono anche Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise, Fiona Rene e Mary McDonnell.

Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato:

Sono piena di gioia nell’ordinare il nostro primo show per la prossima stagione con questa elettrizzante nuova serie guidata dal talentuoso Justin Hartley. The Never Game è un’aggiunta eccellente alla nostra proposta di serie drammatiche di successo e, visto che i nostri spettatori amano gli show con azione, intrighi, misteri e personaggi complessi, ameranno The Never Game, soddisfa su tutti i fronti.

Ken Olin ha diretto il pilot, mentre Ben H. Winters si è occupato dello script.

Che ne pensate della scelta di ordinare la produzione di The Never Game? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline