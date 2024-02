The new Look

The New Look, uscita su Apple TV+ il 14 febbraio, racconta l’ascesa nel mondo della moda di Christian Dior, interpretato da Ben Mendelsohn. Lo showrunner è Todd A. Kessler, che ha lavorato alla serie insieme al produttore Lorenzo Di Bonaventura. I due si conoscevano da una quindicina d’anni e, a proposito di questa opportunità di lavorare insieme, dice Di Bonaventura a The Hollywood Reporter:

Dal punto di vista creativo è la cosa più eccitante a cui abbia mai lavorato.

Fondamentale per la buona riuscita dell’opera è stata anche la relazione che Kessler aveva con Mendelsohn e Glenn Close (interprete di Carmel Snow). Ricorda Kessler quando ha citato per la prima volta Dior all’attore, mentre stava preparando la pizza a casa sua…

Conferma Mendelsohn:

Ha detto che aveva letto l’autobiografia di Christian Dior e poi ha detto che [Dior] aveva questa vera fissazione con il suo vero sé privato e il suo sé pubblico, e [Dior] odiava il fatto di non poter essere autentico. [Dior] ne aveva fatto un vero problema e si disprezzava molto per questo. E io gli ho detto: “Oh, quando la facciamo?”

Glenn Close poi è stata coinvolta per interpretare Carmel Snow ma, scherza Kessler:

Se Glenn avesse voluto interpretare Christian Dior, sarebbe stata Christian Dior. L’opportunità di lavorare con Glenn su qualsiasi cosa è un’esperienza di vita da apprezzare. Porta tanta ispirazione a chiunque lavori con lei.

Infine nell’importante cast troviamo Juliette Binoche, che interpreta Coco Chanel. Racconta l’attrice che conosceva pochissimo della vita della stilista, ma è rimasta intrigata dal suo rapporto con i nazisti.

Essendo francese, tutti noi sappiamo, e si impara molto presto a scuola, che la Prima Guerra Mondiale è stata un trauma così grande per il popolo francese, e odiavano i tedeschi perché gli uomini morivano crudelmente nelle trincee. E quindi, perché Chanel avrebbe collaborato con i tedeschi sapendo questo? Era importante per me capire da dove venisse il suo comportamento.

