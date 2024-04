Prima stagione in onda dal 20 Aprile 2016 su Sky Atlantic

BBC e Amazon hanno annunciato la produzione delle stagioni 2 e 3 della serie The Night Manager, il progetto tratto dal romanzo di John le Carré con star Tom Hiddleston.

La star di Loki ritornerà sul set nel ruolo di Jonathan Pine, la cui storia proseguirà oltre agli eventi raccontati nel libro pubblicato nel 1993.

Hugh Laurie sarà coinvolto come produttore esecutivo e alla regia ci sarà Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie). David Farr firmerà la sceneggiatura e Stephen Garrett sarà lo showrunner.

Attualmente non è stato rivelato se Laurie riprenderà il ruolo di Richard Roper, tuttavia Hiddleston, coinvolto anche come produttore, potrebbe annunciare altri dettagli durante la sua apparizione al Jimmy Kimmel Live! che avverrà stasera sugli schermi americani.

La prima stagione aveva nel cast anche Tom Hollander, Olivia Colman ed Elizabeth Debicki e seguiva Pine, che gestiva un lussuoso hotel al Cairo, mentre cercava di infiltrarsi nel giro criminale di Roper, avendo accettato una missione offertagli d Angela Burr.

Simon e Stephen Cornwell, i figli di Le Carré che gestiscono la casa di produzione The Ink Factory, hanno sottolineato che non è stato semplice accettare di far proseguire la storia del personaggio oltre quella del romanzo originale:

Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma i suoi personaggi coinvolgenti e la visione che ha David per il loro prossimo capitolo sono stati irresistibili.

Hiddleston ha aggiunto:

La prima stagione di The Night Manager è stata uno dei progetti più soddisfacenti dal punto di vista creativo a cui io abbia mai lavorato. La profondità, la portata e la complessità di Johnathan Pine rappresentano, e sono ancora, una prospettiva elettrizzante.

Che ne pensate? Siete felici che verranno realizzate le stagioni 2 e 3 di The Night Manager?

