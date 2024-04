Angela Kinsey, una delle protagoniste di The Office, era contraria ad alcune battute del suo personaggio nella fortunata serie tv.

Ospite del podcast Soul Boom di Rainn Wilson, l’attrice ha detto che alcune battute la facevano sentire incasellata come cristiana e non riflettevano realmente le loro opinioni. Kinsey ha infatti citato un episodio della terza stagione, in cui al suo personaggio è stata data una battuta che secondo lei era “super giudiziosa” contro Oscar, un personaggio gay:

Sì, in realtà, ci sono state una o due volte in cui è stata scritta una battuta per lei che pensavo fosse davvero stereotipata. Mi piace pensarla come una persona completa, a tutto tondo. Ricordo che c’era una trama particolare tra Angela e Oscar, in cui Angela lo giudicava pesantemente. Non sono mai andata da Greg per parlare di una battuta, ma questa era a spese di Oscar, e sono andata da Greg Daniels e gli ho detto: “Non posso farlo”.

Kinsey ha detto che nella battuta si invocava Gesù e si è infastidita:

Non mi sentivo bene a riguardo. Non credo che questo fosse ciò che Gesù rappresentava per me. E Daniels mi ha detto: ‘OK’. E ha tolto la battuta. E l’episodio, era “Gay Witch Hunt”, c’erano già così tante battute su Oscar. Ma questo è l’unico momento cruciale in cui ricordo di aver pensato, OK, mi sembra uno stereotipo. Sento che è più profonda di così.

