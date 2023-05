Sono passati dieci anni da quando è andato in onda il finale di The Office, e per l’occasione alcuni dei protagonisti della serie hanno deciso di celebrare la ricorrenza sui social. Questo decennio non ha fatto altro che cementare il successo e la popolarità della comedy, che è diventata uno dei titoli più visti di sempre su Netflix e, successivamente, sulla piattaforma streaming Peacock.

In Italia, attualmente, tutte e nove le stagioni di The Office sono disponibili sia su Netflix che su Prime Video.

Jenna Fischer, che interpretava Pam Beesly (e che conduce assieme ad Angela Kinsey il podcast rewatch Office Ladies), ha condiviso una foto del finale su Instagram scrivendo: “Il finale andò in onda dieci anni fa. C’è tantissima bellezza nelle cose ordinarie. Non è questo il punto, più o meno?”

Anche Kinsey ha celebrato il finale, ricordando il matrimonio del suo personaggio con Dwight Schrute (Rainn Wilson): “Dieci anni fa Phyllis accompagnava all’altare Angela per il matrimonio con il suo amore, Dwight”.

Wilson stesso aveva celebrato il finale a marzo, ricordando l’ultimo giorno di riprese con una serie di immagini e un video dietro le quinte: “Dieci anni fa abbiamo concluso le riprese del finale di The Office. Sono così grato per quel capitolo di 9 anni della mia vita. Pieno di risate e cameratismo con un brillante gruppo di imbranati! Sarò sempre grato del mio legame con una serie che ha passato il test del tempo e ha portato così tanta gioia a così tante persone negli anni”.

Infine Brian Baumgartner (che interpreta Kevin Malone) ha condiviso un’altra foto: “10 anni fa andava in onda il finale di The Office e tutti noi abbiamo detto addio alla Dunder Mifflin”.

La serie della NBC è un remake dell’omonima serie britannica creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant. Al centro della trama ci sono i dipendenti della Dunder Mifflin di cui si segue la vita privata e professionale. Tra i personaggi protagonisti ci sono Michael Scott (Steve Carell), il direttore della filiale, il venditore Jim Halpert (John Krasinski), la receptionist Pam Beelsy (Jenna Fischer) e Dwight Schrute (Rainn Wilson). La prima stagione segue il team dell’azienda mentre affronta l’ipotesi di un ridimensionamento della filiale che potrebbe causare alcuni licenziamenti.

Tra gli interpreti dello show anche B.J. Novak, Ed Helmes, James Spader, Leslie David Baker, Angela Kinsey, Mindy Kaling, Rashida Jones, Ellie Kemper, Zach Woods, Jake Lacy e Kate Flannery. Nel corso delle stagioni c’è stato inoltre spazio per moltissime guest star tra cui Ricky Gervais, Idris Elba, Amy Adams, Will Arnett, Jim Carrey, Kathy Bates, Jack Black e Bob Odenkirk.