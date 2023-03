The Office: Rainn Wilson celebra il decennale dal finale della serie tv

Nella giornata di ieri si è celebrato l’anniversario della fine delle riprese dell’episodio finale di The Office, e Rainn Wilson ha pubblicato alcune foto e video per l’occasione.

L’attore, che nella serie interpreta Dwight, ha approfittato dell’occasione per pubblicare numerosi dietro le quinte, da video del set a foto mai viste prima. Potete vedere tutto il materiale nei due post Instagram qui sotto:

Tra i video, la versione estesa di All the Faces di Creed, l’ultima scena di Jenna Fischer e il momento in cui il cast è uscito per l’ultima volta dallo storico ufficio.

