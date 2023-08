Leslie David Baker ha annunciato la decisione di rimborsare i fan che avevano sostenuto su Kickstarter il progetto di realizzare uno spinoff di The Office su Stanley Howard.

Nel 2020 l’attore aveva annunciato la sua intenzione di realizzare la serie e aveva ottenuto dai fan circa 336.450 dollari, di cui verranno restituiti circa 110.000. Lo sviluppo dello show è stato però ostacolato dalla pandemia e, più recentemente, dall’inizio dello sciopero degli sceneggiatotri e degli attori.

Baker ha ora scritto sui social:

Ci scusiamo per il ritardo con gli aggiornamenti. Abbiamo lavorato dietro le quinte per poter realizzare tutto in tempo e inviare le ricompense della campagna. Siamo entusiasti quanto voi all’idea che esca questo progetto e vi ringraziamo per la vostra pazienza e il vostro sostegno. Il progetto ha richiesto più tempo di quanto previsto per circostanze su cui non abbiamo il controllo.