Rainn Wilson, dopo lo scherzo subito a Firenze ispirato a The Office, ha chiesto ai fan di non prendere ispirazione da quanto accaduto e smettere di usare la gelatina per fare scherzi.

Pochi giorni fa, l’interprete di Dwight Schrute aveva condiviso su Instagram una foto che mostrava come avesse ricevuto nella sua camera di albergo le posate all’interno di una creazione gelatinosa.

Lo scherzo era legato al pilot della popolare serie, andato in onda per la prima volta nel 2005, in cui Jim Halpert (John Krasinski) chiudeva nella gelatina la sua spillatrice.

Wilson, intervistato da People, ha ora dichiarato:

Ho condiviso quella cosa su Instagram legata alle mie posate e la gelatina, quello che è accaduto in Italia. La mia paura è che non sarò più in grado di andare da nessuna parte senza che le cose vengano incastrate nella gelatina.

Rainn ha infatti spiegato la sua paura che nella gelatina finiscano le chiavi della macchina, la mazza da baseball e tante altre cose. L’attore ha ribadito:

Spero che le persone la smettano di fare scherzi con la gelatina. Tutto qui. Tranne se è mangiabile. Mangerei il corrispettivo del mio peso in gelatina.

Wilson ha quindi ribadito:

Penso sia arrivato il momento di andare avanti.

