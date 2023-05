Un ex ufficiale della CIA, che vive fuori dalla rete, si ritrova in fuga da persone che vogliono ucciderlo.

The Old Man

Le riprese della stagione 2 di The Old Man e Duster sono state interrotte a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Il secondo capitolo della storia con star Jeff Bridges, prodotta per FX, ha completato la produzione del quarto episodio inedito. Inizialmente il progetto era di realizzare cinque puntate, i cui script sono già stati completati prima dell’inizio dello sciopero.

Il quinto episodio, tuttavia, ha bisogno di ulteriori modifiche, quindi per ora la produzione è interrotta, considerando inoltre che ci sono state delle proteste sul set a Santa Clarita.

The Old Man si basa sul libro di Thomas Perry e nel cast ci sono anche John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, E.J. Bonilla, Gbenga Akinnagbe, Bill Heck, Leam Lubany e Peh Vahdat.

Duster, prodotta da J.J. Abrams e LaToya Morgan, è invece prodotta per HBO Max e le riprese erano in corso ad Albuquerque, New Mexico.

Al centro della trama c’è Nina (Rachel Hilson), la prima agente dell’FBI nera che, nel 1972, unisce le forze con un esperto guidatore, interpretato da Josh Holloway, nel tentativo di sconfiggere un gruppo criminale.

Nel cast ci saranno anche Keith David nel ruolo di Ezra, Donal Logue che sarà il sergente Groomes, Camille Guaty nei panni di Izzy, Sofia Vassilieva che ha il ruolo di Jessica, Dan Tracy che sarà Chad Grant, Gail O’Grady nel ruolo di Charlotte Dean-Ellis, e Greg Gunberg nei panni di Abbott.

Abrams e Morgan hanno scritto i primi due episodi.

Che ne pensate del fatto che le riprese della stagione 2 di The Old Man e Duster si siano interrotte a causa dello sciopero degli sceneggiatori?

