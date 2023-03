Il cast della miniserie The Perfect Couple si preannuncia come veramente stellare: tra i protagonisti dovrebbero esserci Nicole Kidman (The Undoing), Liev Schreiber (Ray Donovan), Meghann Fahy (The White Lotus), Dakota Fanning (The Alienist), Eve Hewson e Jack Reynor (che hanno già collaborato in occasione di Flora and Son).

La miniserie sarà diretta e prodotta da Susanne Bier (The Undoing) e sarà prodotta da The Jackal Group di Gail Berman e da 21 Laps di Shawn Levy.

Il progetto era precedentemente stato sviluppato per Fox ed è stato poi passato a Netflix ad agosto.

La miniserie è un adattamento del romanzo scritto da Elin Hilderbrand e sarà composta da sei puntate.

Al centro della trama c’è un mistero con al centro Celeste Otis che, il 4 luglio, sta per sposare l’uomo perfetto, proveniente da una delle famiglie più benestanti dell’area. Quando un cadavere viene ritrovato mentre galleggia nel porto nella giornata delle nozze, tutte le persone che dovevano partecipare al matrimonio diventano sospettate.

Per ora la produzione non ha svelato i ruoli che verrebbero assegnati alle star.

Che ne pensate del cast della miniserie The Perfect Couple? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline

