The Punisher: Jon Bernthal tornerà sugli schermi nella Fase 5 della Marvel?

Dopo Daredevil, anche The Punisher potrebbe tornare sugli schermi, come avrebbe rivelato un post condiviso su Instagram in cui si parla della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

L’attore Kasey O’Keefe ha infatti condiviso una foto che lo ritrae accanto a Jon Bernthal e, dopo aver lodato il collega, la didascalia dichiara:

Non vedo l’ora di lavorare con te durante la Fase 5 della Marvel!

La speranza dai fan potrebbe però essere delusa: O’Keefe, nella sua pagina social, ha condiviso altre immagini che lo ritraggono accanto a varie star esprimendo, di volta in volta, il desiderio di lavorare con loro.

Bernthal potrebbe comunque essere coinvolto prossimamente, come accaduto con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, in occasione di serie come Echo o Daredevil: Born Again.

La serie Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi qualche tempo fa Charlie Cox ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

Che ne pensate? Sperate di rivedere The Punisher nella Fase 5 della Marvel?

Fonte: ScreenRant