ideata da Will Tracy

The Regime - Il palazzo del potere

Kate Winslet ha raccontato durante un dibattito recente incentrato su The Regime che le riprese di una scena l’hanno fatta crollare in tutti i sensi.

Nel quinto episodio della serie, infatti, il personaggio interpretato dall’attrice, Elena Vernham, e il suo interesse amoroso Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) incontrano un’esperta di interpretazione dei sogni per scoprire il significato di un incubo di Herbert.

L’esperta è interpretata da Julia Davis, che grazie alle sue doti comiche ha fatto scoppiare gli attori a ridere più volte, e Winslet ha raccontato di aver riso così tanto da essersela fatta addosso.

“C’era pipì, c’era pipì sulla gamba. Mi dispiace dovervelo dire” ha confessato. “È stato così esilarante, caz*o. Non riuscivo a respirare… quella è stata l’unica scena che abbiamo improvvisato, ce l’abbiamo messa tutta“.

Ha poi aggiunto:

A un certo punto eravamo sul pavimento a urlare e a colpirci in faccia. Eravamo fuori controllo, ma quando hai qualcuno come Julia Devis, una comica incredibilmente geniale… devi per forza mettercela tutta.

The Regime è disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 4 marzo. Nel cast anche Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.

