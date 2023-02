The Residence: Andre Braugher e altri 10 nel cast della serie tv Netflix

Il cast di The Residence si allarga con l’arrivo di Andre Braugher e altri dieci attori per la nuova commedia di Shonda Rhimes e Betsy Beers.

Oltre ad Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine), al cast si sono aggiunti anche Susan Kelechi Watson (This Is Us), Jason Lee (My Name Is Earl), Ken Marino (Party Down), Edwina Findley (If Loving You Is Wrong, The Wire), Molly Griggs (Servant), Al Mitchell (Stranger Things, Ozark), Dan Perrault (American Vandal), Bronson Pinchot (Chilling Adventures of Sabrina), Isiah Whitlock Jr. (Your Honor) e Mary Wiseman (Star Trek: Discovery).

Gli undici attori si aggiungono alla precedentemente annunciata Uzo Aduba, che interpreterà la detective Cordelia Cupp. Paul William Davies sarà produttore e showrunner della serie, in collaborazione con Shonda Rhimes e Betsy Beers.

Tra le pagine di The Residence: Inside the Private World of the White House, libro su cui sarà basata la serie in otto episodi, si racconta un mistero ambientato “nei piani alti, nei piani bassi e nel retro della Casa Bianca, tra lo staff della più famosa residenza al mondo”. Gli spettatori possono attendersi 132 stanze e 157 sospetti per un caso di omicidio su cui indaga un follemente eccentrico detective e legata a una disastrosa cena di stato.

Fonte: TV Line