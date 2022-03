ha ordinato la produzione della serie, un progetto composto da otto episodi prodotto da Shondaland e ispirato al libro scritto da Kate Andersen Brower in cui si raccontano, tramite interviste, approfondimenti e rivelazioni la storia e le esperienze di chi fa parte dello staff della Casa Bianca e si occupa della residenza del Presidente degli Stati Uniti, dovendo occuparsi anche dei membri della famiglia e del team del leader della nazione.

Paul William Davies sarà produttore e showrunner della serie, in collaborazione con Shonda Rhimes e Betsy Beers.

Tra le pagine di The Residence: Inside the Private World of the White House si racconta un mistero ambientato “nei piani alti, nei piani bassi e nel retro della Casa Bianca, tra lo staff della più famosa residenza al mondo”. Gli spettatori possono attendersi 132 stanze e 157 sospetti per un caso di omicidio su cui indaga un follemente eccentrico detective e legata a una disastrosa cena di stato.

Shondaland ha già collaborato con Netflix in occasione di show come Bridgerton, che avrà uno spinoff dedicato alla Regina Charlotte, e ha realizzato recentemente la miniserie Inventing Anna.

