Le riprese di The Sandman 2 sono di nuovo in corso e Kirby Howell-Baptiste, interprete della Morte, ha anticipato che Neil Gaiman ha tenuto in considerazione i commenti e le critiche dei fan.

L’attrice, parlando del progetto targato Netflix, ha spiegato:

Tornare sul set è stato in realtà fantastico, perché con questa stagione penso che i fan saranno davvero entusiasti degli episodi. Sembra che lo show sia una strada a doppio senso, non si tratta semplicemente di noi che proponiamo qualcosa. Neil sta ascoltando, rispondendo ai fan, e poi dà loro le cose che stanno chiedendo, che invocano, che implorano.

Howell-Baptiste ha quindi aggiunto:

Penso che i fan saranno realmente entusiasti nell’avere queste storie che vengono ampliate e ci sono le complessità, e si parla della famiglia e tutte quelle dinamiche, li si vede ancora di più in questa stagione, in questa continuazione delle puntate.

Nei nuovi episodi, secondo quanto già anticipato da Gaiman, ci sarà il debutto di Wanda, amica e vicina di casa di Barbie dopo che si trasferisce a New York. Tra le pagine Wanda è una donna transgender.

The Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza. Nel cast della serie Sandman ci sono Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid). Gaiman ha co-sceneggiato la serie con Goyer e Heinberg, tutti coinvolti anche come produttori esecutivi. Netflix ha ordinato una prima stagione composta da dieci puntate.

