Netflix ha annunciato nuovi arrivi nel cast della stagione 2 di The Sandman che comprendono Ruairi O’Donnor nel ruolo di Orfeo, Freddie Fox che sarà Loki, Clive Russell nei panni di Odino, Laurence O’Fuarain in quelli di Thor, Ann Skelly che sarà Nuala, Douglas Booth che interpreta Cluracan, Jack Gleeson nel ruolo di Puck, Indya Moore in quello di Wanda, e Steve Coogan che sarà Barnabus.

Orfeo viene descritto come un poeta, musicista e oracolo, ed è l’unico figlio di Sogno e della musa Calliope. Il personaggio di O’Connor è un giovane idealista e romantico, e molto simile al padre, fino a quando non accade una tragedia e scopre la vera natura dell’amore.

Loki è il dio del caos, è affascinante, seducente e in grado di cambiare forma. Descritto come la persona più intelligente e pericolosa che si possa incontrare, Loki è incredibilmente irresistibile e non ci si può fidare di lui.

Odino è il padre di Thor e fratello di sangue di Loki, oltre a essere da tempo un alleato di Sogno. Il personaggio affidato a Russell si ritrova a spingersi fino all’estremo per allontanare Ragnarok.

Thor, armato del suo martello Mjollnir, viene descritto come brusco, maleducato e guidato interamente dal suo appetito, per il cibo, le bevute, la battaglia e il sesso.

Nuala e Cluracan sono gli emissari reali della corte delle fate e sono completamente agli opposti. Nuala è responsabile, prova empatia e ha dei principi, mentre Cluracan è un ribelle impulsivo che vive per il piacere. Sono in disaccordo su tutto, tranne nei confronti della devozione reciproca.

Puck, interpretato da Gleeson, è il giullare del re Auberon e prova fascino nei confronti dei mortali che usa per il proprio divertimento, oltre a essere fonte di ispirazione per William Shakespeare nello scrivere Sogno di una notte di mezza estate.

Wanda è autista e responsabile della sicurezza di un’agenzia di viaggi, dimostrandosi una guida indispensabile in un viaggio.

Barnabus è un compagno canino leale e amorevole, pur essendo cinico e molto critico.

La serie è stata sviluppata e prodotta da Neil Gaiman, mentre lo showrunner è Allan Heinberg. Nel team della produzione c’è anche David S. Goyer.

