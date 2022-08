L’episodio bonus di The Sandman, tra le altre cose, ci rivela anche che Morfeo e Calliope non erano solo ex amanti, ma erano anche sposati e avevano un figlio, Orfeo, che è stato colpito da una (per il momento) misteriosa tragedia. Finora non ne sappiamo di più, ma possiamo presumere che una potenziale seconda stagione dello show Netflix ci dirà di più su questo personaggio. In un’intervista con Variety, il co-creatore Allan Heinberg non svela nulla a riguardo ma sostiene che lui e Gaiman hanno già in mente un attore per il ruolo. Ecco le sue parole:

Non so se mi è permesso dirlo, ma abbiamo parlato di una persona che ci piace molto. Abbiamo avuto queste conversazioni e, se avremo una seconda stagione, ci piacerebbe poterla inserire nel cast. Stiamo concependo l’intera stagione con questa persona in mente.

Vi ricordiamo che, nonostante il successo di critica e pubblico ottenuto con la prima stagione, The Sandman non ha ancora ottenuto il rinnovo per una seconda annata. Il perché lo spiega Gaiman stesso:

Sandman è una serie davvero costosa. E per riuscire a ottenere da Netflix i soldi per lasciarci girare un’altra stagione dobbiamo avere dei risultati incredibilmente positivi. Quindi sì, siamo stati lo show più visto al mondo nelle ultime due settimane, ma potrebbe non essere abbastanza.

Nei primi tre giorni di presenza nel catalogo di Netflix, la serie con star Tom Sturridge nel ruolo di Morfeo è stata vista infatti per oltre 69.48 milioni di ore dagli utenti e, grazie all’arrivo dell’episodio bonus, sta mantenendo la propria posizione tra i titoli più visti in streaming.

La prima stagione della serie basata sul fumetto di Neil Gaiman è disponibile sulla piattaforma dal 5 agosto 2022. Potete trovare tutta le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della possibilità di vedere Orfeo nella seconda stagione di The Sandman? Lasciate un commento!

Fonte: Variety